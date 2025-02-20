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Царьград

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Штрафы за непристёгнутые ремни безопасности вырастут вдвое: сколько придётся платить водителям

Штрафы за непристёгнутые ремни безопасности вырастут вдвое: сколько придётся платить водителям

В России предложили в два раза увеличить штрафы за непристёгнутый ремень безопасности.В России разработан законопроект о новой поправке в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который вскоре будет предложен правительству.

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