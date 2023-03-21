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Власти Македонии сообщили о передаче Украине непригодных для полета Су-25

Власти Македонии сообщили о передаче Украине непригодных для полета Су-25

Македония передала украинским войскам четыре истребителя Су-25. Но все они непригодны для полета, передает Janes со ссылкой на заявление министра обороны страны Славянку Петровску, сделанное 14 марта.

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