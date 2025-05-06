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Русская весна

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Трамп обвинил «радикальных леваков» в новой попытке импичмента

Трамп обвинил «радикальных леваков» в новой попытке импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии снова обсуждают его импичмент, назвал происходящее политической атакой и предложил республиканцам рассмотреть возможность исключения инициаторов из конгресса.

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