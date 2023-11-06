macOS научилась определять попадание жидкости в разъемы. Функция получила название Liquiddetectiond

В последнем обновлении операционной системы macOS Sonoma 14.1 появился сервис Liquiddetectiond, который определяет наличие жидкости в портах USB-CНовая функция призвана минимизировать случаи недобросовестных гарантийных обращений в авторизованные сервисы Apple.
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