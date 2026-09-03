ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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«Совсем башкой шибанулась?»: дочь Успенской просит 13 тысяч за квартирник «под Гурченко», на разогреве — мать

«Совсем башкой шибанулась?»: дочь Успенской просит 13 тысяч за квартирник «под Гурченко», на разогреве — мать

Татьяна Плаксина — 36-летняя наследница Любови Успенской — продолжает настойчиво штурмовать богемный олимп.

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