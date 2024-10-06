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Пули и бомбы: Как мир пережил год после нападения ХАМАС на Израиль

Пули и бомбы: Как мир пережил год после нападения ХАМАС на Израиль

Ровно год назад, ранним утром 7 октября 2023 года, члены палестинской вооруженной группировки ХАМАС при поддержке союзников из «Палестинского Исламского джихада» (признана в России террористической организацией — прим.

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