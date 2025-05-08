В Поморской филармонии покажут оперу «Зори здесь тихие»

Участниками программы станут солисты Мариинского театра и музыканты из Архангельска. В рамках события любой желающий сможет рассказать историю своих бабушек и прабабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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