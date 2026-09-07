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В Ленобласти водитель «Лады» сбил двух женщин на пешеходном переходе

Обстоятельства ДТП 5 сентября около 21:00 у дома № 1 по Заводской улице во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов и автомобиля «Лада».

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