Обзор бюджетов в регионах ЦФО на 2025 год

Регионы ЦФО подготовили проекты бюджетов на 2025 год. «Новости Брянска» проанализировали, какие запланированы доходы, расходы, какой ожидается дефицит, а также, куда пойдет большая часть расходов, и на какие сферы власть делает упор при финансировании.
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