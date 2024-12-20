Обзор бюджетов в регионах ЦФО на 2025 год

Регионы ЦФО подготовили проекты бюджетов на 2025 год. «Новости Брянска» проанализировали, какие запланированы доходы, расходы, какой ожидается дефицит, а также, куда пойдет большая часть расходов, и на какие сферы власть делает упор при финансировании.