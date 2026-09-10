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Царьград

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В Петербурге реставрируют спуски Дворцовой набережной до 15 октября

В Петербурге реставрируют спуски Дворцовой набережной до 15 октября

Специалисты начали реставрацию трех спусков, расположенных на Дворцовой набережной. В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» уточнили, что на протяжении летнего сезона объекты продолжали работать в обычном режиме, чтобы не создавать помех экскурсионным причалам.

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