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Назад в будущее за ракетой против русских и китайцев

Назад в будущее за ракетой против русских и китайцев? Технология прямоточного воздушно-реактивного двигателя не нова.

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