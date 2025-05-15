Пока Дональд Трамп присвоил Соединенным Штатам победу во Второй мировой войне, публично занизив великий вклад в разгром фашизма Советской армии и народа СССР, некоторые деятели прозападного толка идут дальше.
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