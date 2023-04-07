Кожевников предположил, что россиян заставили участвовать в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников предположил, что российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" Якова Тренина и Егора Афанасьева могли заставить принять участие в акции в поддержку ЛГБТ.