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Кожевников предположил, что россиян заставили участвовать в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Кожевников предположил, что россиян заставили участвовать в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников предположил, что российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" Якова Тренина и Егора Афанасьева могли заставить принять участие в акции в поддержку ЛГБТ.

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