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Bitcoin: давление плечей снижается, но импульс покупок на фьючерсах слабеет

Давление кредитного плеча на рынке Bitcoin постепенно уменьшается. Оценочный коэффициент Binance Estimated Leverage Ratio снизился примерно с 0,22 в августе до уровня ниже 0,20.

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