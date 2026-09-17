Чистый железный концентрат получили из золошлаковых отходов в Росатоме

Специалистам химической лаборатории Северской ТЭЦ (филиал «Росатом Инфраструктурные решения») удалось получить стопроцентный железосодержащий концентрат из золошлаковых материалов.
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