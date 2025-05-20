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Вечерний Новосибирск

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Димитровский мост сузят для проезда до конца 2027 года в Новосибирске

Димитровский мост сузят для проезда до конца 2027 года в Новосибирске

Временные ограничения движения введены с 20 мая 2025 года по 31 декабря 2027 года. «Ограничения связаны с проведением ООО «Автодорремонт Техно» работ по ремонту моста через реку Обь», – сообщает мэрия Новосибирска.

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