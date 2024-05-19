Ефимов:Заработал сервис проверки нахождения участков в границах территорий, включенных в программу КРТ

Новый онлайн-сервис начал работать на столичном Инвестиционном портале. Он будет полезен правообладателям недвижимости, девелоперским компаниям, а также заинтересованным гражданам, которые смогут проверить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ).