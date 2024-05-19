Ефимов:Заработал сервис проверки нахождения участков в границах территорий, включенных в программу КРТ

Новый онлайн-сервис начал работать на столичном Инвестиционном портале. Он будет полезен правообладателям недвижимости, девелоперским компаниям, а также заинтересованным гражданам, которые смогут проверить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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