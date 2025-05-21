Марочко: ВС РФ ударами артиллерии и БПЛА сорвали ротацию ВСУ у Редкодуба

Военнослужащие Российской Федерации нанесли удары с помощью артиллерии и дронов, что привело к срыву ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые направлялись в район Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram.