В Туле после атаки БПЛА повреждено остекление многоквартирного дома

В Туле после атаки украинских беспилотников повреждено остекление многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
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