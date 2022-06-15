Восточный обход Астрахани готовят к активной стадии строительства

Самым капиталоемким и ожидаемым объектом 2022 года в Астраханской области является Восточный обход. Завершение его строительства стало возможным благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Самым капиталоемким и ожидаемым объектом 2022 года в Астраханской области является Восточный обход. Завершение его строительства стало возможным благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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