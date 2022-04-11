Сайт города Алматы

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Златанов
    Так он уже подорожал!..Подорожает ли хле...
  • ИГОРЬ
    Пора им заняться собой как следует, распустил Назарбаев Казахстан.В Алматинской обл...
  • Евгений Попов
    ПАДЛА после всего!В Украину из Алма...

Санврачи выявили небезопасные детские игрушки в магазинах Казахстана

Санврачи выявили небезопасные детские игрушки в магазинах Казахстана

Специалисты выявили игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы РК сообщили, что не все родители при покупке требуют у продавцов документы, подтверждающие безопасность кукл или машин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх