Санврачи выявили небезопасные детские игрушки в магазинах Казахстана

Специалисты выявили игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы РК сообщили, что не все родители при покупке требуют у продавцов документы, подтверждающие безопасность кукл или машин.
Специалисты выявили игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы РК сообщили, что не все родители при покупке требуют у продавцов документы, подтверждающие безопасность кукл или машин.
Свежие комментарии