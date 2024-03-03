Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня" опубликовала пост с критикой телеканала НТВ из-за фильмов о ее израильском гражданстве.
Собчак раскритиковала фильм НТВ об израильском гражданстве телеведущей
Комментарии
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Бендер Задунайский
Жидовка пархатая .
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12 час.
l
leonid
А почему только жиды пархатые, среди русских также встречаются пархатые, и хохлы бывают пархатыми, и немцы, т.е. фрицы. Это болезнь и все ей подвержены. Вот так товарищ-господин Задунайский. Где гарантия что вы тоже не пархатый.
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11 час.
Бендер Задунайский
А вы смешны . Нужно понимать в каком контексте названа сия особа .
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6 час.
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