Собчак раскритиковала фильм НТВ об израильском гражданстве телеведущей

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leonid

А почему только жиды пархатые, среди русских также встречаются пархатые, и хохлы бывают пархатыми, и немцы, т.е. фрицы. Это болезнь и все ей подвержены. Вот так товарищ-господин Задунайский. Где гарантия что вы тоже не пархатый.