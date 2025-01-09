В оптимизации госрасходов правительству Исландии поможет ИИ

Для рассмотрения предложений граждан Исландии по сокращению государственных расходов правительство привлечет так называемый искусственный интеллект, 7 января сообщает национальная организация общественного вещания Исландии RÚV.
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