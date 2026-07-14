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Лавров предупредил Запад об опасном повороте. У Европы остался шанс

Лавров предупредил Запад об опасном повороте. У Европы остался шанс

Лавров использует образ "Берлинской стены" как напоминание о противостоянии России и Запада, а Москва подчеркивает, что считает размещение западных войск на Украине фактором, способным усилить напряженность и дестабилизировать ситуацию.

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