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Царьград

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Лесные пожары не помешают: все события в «Интьют Доум» пройдут по плану

Лесные пожары не помешают: все события в «Интьют Доум» пройдут по плану

Владельцы «Интьют Доум» в Лос-Анджелесе объявили, что мероприятия, включая матчи «Клипперс» и турнир UFC 311, пройдут по плану, несмотря на лесные пожары в регионе, охватившие 11 тыс.

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