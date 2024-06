Любовь к полуфабрикатам и сосискам оказалась связана с бессонницей

Исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показывает статистически значимую связь между потреблением ультрапереработанных продуктов и хронической бессонницей, независимо от социально-демографических характеристик, образа жизни, качества диеты и состояния психического здоровья, сообщает МedicalХpress.