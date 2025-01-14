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Срочно! Новая большая утечка мазута! Виновато землетрясение в Анапе?

Срочно! Новая большая утечка мазута! Виновато землетрясение в Анапе?

Причиной происшествия, по его словам, могли стать сейсмическая активность в Краснодарском крае или неблагоприятные погодные условия, включая сильные волны и ветер.

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