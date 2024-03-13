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Захарова предложила США поискать деньги на оказание помощи Украине на счетах Зеленского

Захарова предложила США поискать деньги на оказание помощи Украине на счетах Зеленского

Пока республиканское большинство в Палате представителей США продолжает оставаться непреодолимым препятствием для выделения Киеву помощи в 60 млрд долларов, Белый дом пытается принять меры, которые позволят хотя бы временно поддержать украинских партнеров.

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