Захарова предложила США поискать деньги на оказание помощи Украине на счетах Зеленского

Пока республиканское большинство в Палате представителей США продолжает оставаться непреодолимым препятствием для выделения Киеву помощи в 60 млрд долларов, Белый дом пытается принять меры, которые позволят хотя бы временно поддержать украинских партнеров.
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