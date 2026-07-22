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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

На Холанда подписалось более 30 млн человек за ЧМ-2026. Норвежец стал лидером по количеству новых подписчиков среди игроков ЧМ

Нападающий « Ман Сити » и сборной Норвегии Эрлинг Холанд набрал более 30 млн подписчиков после старта ЧМ-2026.

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