Суд в США потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ

В США суд потребовал от Google, АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения» согласовать даты слушаний по искам, связанным с решением российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и наложении штрафа, сообщили в калифорнийском суде.
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