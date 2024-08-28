Суд в США потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ

В США суд потребовал от Google, АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения» согласовать даты слушаний по искам, связанным с решением российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и наложении штрафа, сообщили в калифорнийском суде.