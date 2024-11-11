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Глава Карелии обратится в Следственный комитет из-за оскорбительных шуток актрисы

Глава Карелии обратится в Следственный комитет из-за оскорбительных шуток актрисы

Глава Карелии Парфенчиков обратится в СК после шуток актрисы Ломакиной Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что готовит обращение в Следственный комитет о проведении проверки после оскорбительных шуток актрисы из Петрозаводска Валерия Ломакина, которая ранее в одном из комедийных шоу изобразила карельскую речь.

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