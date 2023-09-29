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Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Утром в пятницу, 29 сентября, была пресечена очередная попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на российской территории.

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