Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Утром в пятницу, 29 сентября, была пресечена очередная попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на российской территории.
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