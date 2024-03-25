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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний сын Игинлы Тидж разделил 6-е место среди лучших снайперов WHL – 47 голов в 64 играх. Он может быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ-2024

Форвард «Келоуны» забросил 47 шайб в 64 играх в регулярном чемпионате при 84 очках и полезности «+17».

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