Шоколадные лягушки из «Гарри Поттера»: 2 простых рецепта волшебного десерта

Два способа сделать шоколадную лягушку своими руками фото: MidjourneyЕсли вы выросли на книгах о Гарри Поттере или хотя бы раз смотрели фильмы, то наверняка помните, как герои с замиранием сердца открывали коробки с шоколадными лягушками.