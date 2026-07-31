Шоколадные лягушки из «Гарри Поттера»: 2 простых рецепта волшебного десерта

Два способа сделать шоколадную лягушку своими руками фото: MidjourneyЕсли вы выросли на книгах о Гарри Поттере или хотя бы раз смотрели фильмы, то наверняка помните, как герои с замиранием сердца открывали коробки с шоколадными лягушками.
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