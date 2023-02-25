Вот история

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    "Он даже не знал, что ждет его дальше в жизни"! А кто знает это про себя? Автор, допустивший в заметке столько ляпов?...Судьба многих уча...
  • Алекс Сэм
    Бред какой-то наукообразный так как при моей службе в армии у нас в части были и 5,45 калибр и 7,62 , так 5,45 рикоше...До сих пор среди ...
  • Sobering
    Президент Монголии очень удручён тем, что русские верят в сказки об угнетении их "монголами".Правда ли, что мо...

Что бы продвинуть свой бренд, руководство «Адидас» шло на серьезные уступки и соглашалось на многие требования

Что бы продвинуть свой бренд, руководство «Адидас» шло на серьезные уступки и соглашалось на многие требования

﻿﻿Долгое время, до конца 2012 года, всему составу российской армии выдавали либо кирзовые сапоги, либо береты, которые всегда ограничивались узким модельным рядом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх