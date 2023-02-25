Что бы продвинуть свой бренд, руководство «Адидас» шло на серьезные уступки и соглашалось на многие требования

Долгое время, до конца 2012 года, всему составу российской армии выдавали либо кирзовые сапоги, либо береты, которые всегда ограничивались узким модельным рядом.
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