2 тысячи крымчан этой осенью призовут на срочную службу

В Крыму в рамках осеннего призыва на срочную службу отправят около 2 тысяч молодых людей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым подполковник Сергей Давиденко.
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