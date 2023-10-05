2 тысячи крымчан этой осенью призовут на срочную службу

В Крыму в рамках осеннего призыва на срочную службу отправят около 2 тысяч молодых людей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым подполковник Сергей Давиденко.