В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет

Рейсы в Египет будет выполнять авиакомпания AZUR air вместо Southwind. Об этом 30 марта сообщила «Ассоциация туроператоров» (АТОР)Согласно информации ассоциации, первые обновленные рейсы вылетели из Внуково в субботу, 30 марта.