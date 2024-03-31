В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет

Рейсы в Египет будет выполнять авиакомпания AZUR air вместо Southwind. Об этом 30 марта сообщила «Ассоциация туроператоров» (АТОР)Согласно информации ассоциации, первые обновленные рейсы вылетели из Внуково в субботу, 30 марта.
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