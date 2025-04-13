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Царьград

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Россия и Индия отмечают 78 лет дипломатических отношений и стратегического партнёрства

Россия и Индия отмечают 78 лет дипломатических отношений и стратегического партнёрства

Министерство иностранных дел России поздравляет Индию с 78-й годовщиной дипломатических отношений. Москва и Нью-Дели продолжают расширять стратегическое партнёрство, основанное на доверии, уважении и стремлении к полицентричному миропорядку.

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