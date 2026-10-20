“Georgia voters have already cast more than 1 million ballots, offering a revealing glimpse of an electorate that will decide some of the nation’s most closely watched midterm races,” the Atlanta Journal-Constitution reports.
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