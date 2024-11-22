Маск оценил список «своих задач» на обложке Time

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в соцсети X, что список задач, появившийся вместе с его фотографией на обложке Time, не имеет к нему прямого отношения, однако он действительно хотел бы, чтобы люди жили не только на Земле, но и на других планетах.
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