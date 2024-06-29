Режиссеру и телеведущей Авдотье Смирновой исполнилось 55 лет

Кинорежиссер, телеведущая и сценарист Авдотья Смирнова родилась 29 июня 1969 года в Москве в семье актрисы Натальи Рудной и режиссера Андрея Смирнова, ее дед Сергей Смирнов — знаменитый советский писатель.