Режиссеру и телеведущей Авдотье Смирновой исполнилось 55 лет

Кинорежиссер, телеведущая и сценарист Авдотья Смирнова родилась 29 июня 1969 года в Москве в семье актрисы Натальи Рудной и режиссера Андрея Смирнова, ее дед Сергей Смирнов — знаменитый советский писатель.
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