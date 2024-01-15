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В Москве военнослужащих наградили за подбитые в зоне СВО иностранные танки

В Москве военнослужащих наградили за подбитые в зоне СВО иностранные танки

В Центральном Доме Российской Армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившихся в ходе спецоперации, и вручение четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью 2023 года.

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