Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет

Минздрав разработал законопроект, согласно которому данные о наличии в табачных изделиях ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость и несут другие негативные последствия, перестанут быть коммерческой тайной.
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