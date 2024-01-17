Альянс раскрыл сценарий конфликта с Москвой в 2024 году Ирэн ОрлонскаяПо утекшим данным, Министерство обороны Германии разработало документ, в котором представлен возможный сценарий конфликта с Россией в текущем 2024 году.
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