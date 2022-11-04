Позабыл о своих обещаниях

Как это мило.Часть депутатов консервативной партии, а также инициативные группы граждан требуют отставки действующего премьер-министра Британии Риши Сунака, так как он всех обманул и уже отказался от своих предвыборных обещаний.
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