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  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...
  • Игорь Овчаренко
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    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...

Озон-банк начнет активно развивать кредитный бизнес в 2025 году

Озон-банк начнет активно развивать кредитный бизнес в 2025 году

Озон-банк (структура маркетплейса Ozon) планирует начать активно выдавать кредиты для юрлиц — как продавцов маркетплейса, так и любых других клиентов, со следующего года, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя кредитной организации.

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