Озон-банк начнет активно развивать кредитный бизнес в 2025 году

Озон-банк (структура маркетплейса Ozon) планирует начать активно выдавать кредиты для юрлиц — как продавцов маркетплейса, так и любых других клиентов, со следующего года, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя кредитной организации.
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