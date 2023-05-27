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Дрэймонд Грин: «Если «Селтикс» отыграются с 0-3, возможно, мы больше не будем выслушивать про поражение после 3-1»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что будет рад, если «Бостон» впервые в истории НБА победит, уступая по ходу серии с «Майами» 0-3.

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