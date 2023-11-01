«Газпром» и Узбекистан подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе

«Газпром» и правительство Узбекистана подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе в рамках Петербургского международного газового форума, сообщает пресс-служба российской компании.
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