День здоровья ´За безопасность вместе´.

25 апреля в нашем дошкольном учреждении прошёл День здоровья по теме ´За безопасность вместе!´В каждой группе воспитанников с утра встречала полоса препятствий, ´Турничок-здоровячок´, утренний фильтр доктора Айболита.
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