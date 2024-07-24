Как гликемический индекс продуктов влияет на здоровье

Вы наверняка слышали про гликемический индекс продуктов. Сегодня расскажем, что это такое, и какие продукты следует ограничить, чтобы снизить риск развития Вы наверняка слышали про гликемический индекс продуктов.
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